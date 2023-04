Tempel Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Metropolitan Museum In alle Richtungen staunen Von dpa | 18.04.2023, 14:26 Uhr

Eigentlich besuchen Menschen das Dach des Metropolitan Museums in der Stadt New York wegen des tollen Ausblicks. Von dort sieht man etwa den riesigen Central Park oder die Skyline von Manhattan mit ihren vielen Wolkenkratzern. Seit Dienstag gibt es aber einen weiteren Grund, sich auf das Dach zu begeben: und zwar einen Tempel. Mitten in einer der modernsten Städte im Land USA ragt der als Kunstwerk in die Luft.