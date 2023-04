Das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, wurde vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln als hoch eingeschätzt. Manche Menschen sind während der Pandemie deswegen nicht so gerne mit Bus und Bahn gefahren. Um die öffentlichen Verkehrsmittel wieder attraktiver zu machen, gab es im vergangenen Jahr drei Monate lang das 9-Euro-Ticket zu kaufen. Weil das so günstig war, haben es viele Menschen genutzt. So gab es 2022 wieder mehr Fahrgäste als im Jahr 2021. Insgesamt waren aber immer noch weniger Menschen als vor der Pandemie mit Bus und Bahn unterwegs.



Ab Mai bekommt das 9-Euro-Ticket einen Nachfolger: Mit einem Fahrschein für 49 Euro kann man dann einen Monat lang durch das ganze Land fahren. Politikerinnen und Politiker erhoffen sich, dass so wieder mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.