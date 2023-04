Rauchwolke Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Brand in Hamburg Immer noch nicht gelöscht Von dpa | 10.04.2023, 13:25 Uhr

Schon von Weitem ist eine riesige Rauchwolke zu sehen. Sie steigt hoch in den Himmel über der Stadt Hamburg. Grund dafür ist ein Feuer in gleich mehreren Lagerhallen am Sonntagmorgen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei versuchten, den Brand zu löschen. Am Montagmittag waren die Löscharbeiten aber immer noch nicht beendet.