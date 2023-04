imma Foto: -/Aww Inc/dpa up-down up-down Virtuelle Influencerin imma lebt nur im Internet Von dpa | 12.04.2023, 16:43 Uhr

Auf den ersten Blick sieht imma aus wie ein normaler Teenie. Ihre Haare sind kurz geschnitten und strahlen in einem hellen Pink. Sie kommt aus dem Land Japan. In den sozialen Medien veröffentlicht imma viele Bilder und Videos von sich. Mehr als 400 000 Menschen folgen ihr etwa auf Instagram. Dort gibt imma Einblick in ihr Leben, spricht über ihre Gefühle und setzt sich für Politik ein. Dabei existiert imma nur auf dem Bildschirm. Sie ist eine virtuelle Influencerin.