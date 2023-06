Tourismus-Fachleute an der Nord- und Ostsee sagen: In den Ferien-Regionen im Norden von Deutschland hätten schon viele Leute Unterkünfte für den Sommer gebucht. Wer spontan ans Meer fährt, könne aber trotzdem einen Platz finden. Denn noch gibt es auch freie Unterkünfte. Das liegt auch daran, dass wieder mehr Menschen ins Ausland verreisen als während der Corona-Zeit, glauben Fachleute.



Ein größeres Problem ist für die Ferien-Regionen jedoch der Mangel an Arbeitskräften. Damit haben in Deutschland momentan viele Unternehmen zu kämpfen. Gibt es beispielsweise in einem Restaurant zu wenig Personal, muss das Restaurant vielleicht einen zusätzlichen Ruhetag einführen und nimmt dadurch weniger Geld ein.