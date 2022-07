Klimageräte stehen in der Landeshauptstadt auf einem Dach. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf große Hitze einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, werden schon am Dienstag Höchstwerte zwischen 32 und 35 Grad erwartet. In den kommenden Tagen geht es weiter nach oben: Für den Mittwoch rechnen die Meteorologen mit bis zu 38 Grad, am Donnerstag sind dann sogar 40 Grad möglich. Zwei Klimageräte stehen auf einem Dach. Klimaanlagen haben oft einen Geräteteil in der Wohnung und einen außerhalb.

