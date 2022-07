Ein Taucher untersucht das uralte Schiffswrack, das zufällig entdeckt wurde. Foto: Christian Howe/Hansestadt Lübeck/dpa FOTO: christian howe up-down up-down Geschichte Im Schlamm gut versteckt Von dpa | 26.07.2022, 15:50 Uhr

Diese Reise war plötzlich und ungeplant zu Ende: Statt in einem Hafen landete das Schiff am Grunde des Flusses Trave in der Stadt Lübeck. Die liegt in Norddeutschland. Schuld am Untergang war ein Leck. Um das Wrack kümmerte sich danach wohl niemand. Jedenfalls lag es 400 Jahre lang im Fluss, teilweise eingesunken und damit versteckt. Erst jetzt entdeckten Taucher das etwa 20 Meter lange Schiff.