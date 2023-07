Spezielle Rollstühle können das Problem aber lösen. So konnte auch die 13-jährige Emilie vor Kurzem an einem See im Bundesland Sachsen-Anhalt ins Wasser.



Der Rollstuhl dafür sieht ein bisschen aus wie eine große Strandliege. Er hat auch weiß-blau-gestreiften Stoff an der Lehne und der Liegefläche. Auffällig sind die großen, gelben Reifen vorne und an den Seiten. Damit kommt man gut durch den Sand. An den Armlehnen sind zwei große, orangene Bojen befestigt. Die sorgen für den Auftrieb, damit der Rollstuhl schwimmt.



Emilie spricht selber nicht. Ihre Betreuerin sagt aber, dass das Mädchen im Wasser entspannt war und sich vorher auch schon darauf gefreut hat. „Diese Leichtigkeit ist großartig“, freut sich auch ihre Betreuerin.