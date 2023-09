Kürbis-Regatta Im Riesenkürbis um die Wette schwimmen Von dpa | 17.09.2023, 12:29 Uhr | Update vor 7 Min. Kürbis-Regatta Foto: Jason Tschepljakow/dpa up-down up-down

In den Kürbis, fertig, los! So in etwa lief es bei der Kürbis-Regatta in der Stadt Ludwigsburg ab. Dort paddelten am Wochenende rund 60 Leute in ausgehöhlten Riesenkürbissen um die Wette.