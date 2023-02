Ein Gefängnis stellen sich manche vermutlich so vor: Graue Zellen mit Gefangenen, die nichts tun, außer die Wand anzustarren. Die Wirklichkeit sieht meist anders aus. Die Gefangenen sägen, schrauben und gestalten. Kurz gesagt: Sie arbeiten im Gefängnis und stellen etwa Möbel her. In vielen Bundesländern gilt sogar eine Arbeitspflicht.

Allerdings kritisieren manche Leute die Bezahlung in den Gefängnissen. Sie finden, die Gefangenen verdienen viel zu wenig Geld für ihre Arbeit. Der Stundenlohn liegt so ungefähr bei zwei Euro. Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Freiheit beträgt in Deutschland zwölf Euro.

Kritiker sagen zum Beispiel, der Lohn im Gefängnis reicht nicht, um zu sparen. Wie sollen sich Gefangene nach der Haft so ein neues Leben aufbauen? Jetzt prüft ein hohes Gericht, ob die Löhne im Gefängnis in Ordnung sind oder nicht. Das Urteil soll bald kommen.