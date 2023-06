Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte müssen für den Ernstfall gut vorbereitet sein. Schließlich müssen sie im Notfall schnellstmöglich reagieren und helfen können. Dafür sollten sie etwa wissen: Wie genau bringe ich einen verletzten Menschen in Sicherheit? Und wie schütze ich mich selbst vor der Gefahr? Deswegen üben sie solche Situationen immer wieder. So etwa auch am Wochenende im Osterbergtunnel.