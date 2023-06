Ein Traumhaus mit einer Rutsche: Das hat sich die Schauspielerin Margot Robbie für ihren eigenen „Barbie“-Film gewünscht. Sie ist 32 Jahre alt und spielt die berühmte blonde Puppe mit den pinken Kleidern.

Margot Robbie hat die Filmemacherin beim Dreh gefragt: „Bitte, bitte, bitte, können wir ein Traumhaus haben, in dem sie eine Rutsche hat, die von ihrem Schlafzimmer runter zu ihrem Pool führt?“ Das hat die Schauspielerin in einer Fernsehsendung im Land USA verraten.

Pink, wohin man schaut – die Filmkulisse sieht aus wie ein Traumland. Foto: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Echte Menschen in einem Barbie-Film

Zum ersten Mal gibt es einen „Barbie“-Film mit echten Menschen. Für Filme in der Vergangenheit wurden die Figuren mit dem Computer erstellt. Die neue „Barbie“-Version kommt am 20. Juli in deutsche Kino. Dort erfährt man dann auch, ob es mit dem Traumhaus mit Rutsche geklappt hat.

Hier siehst du einen der älteren Filme – „Barbie in: Der Nussknacker“ – aus dem Jahr 2001, in dem die Figuren computeranimiert sind. Grafik: www.imago-images.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!