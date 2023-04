Klopapierleuchten Foto: Christiane Oelrich/dpa up-down up-down Erfindersalon Ideen fürs stille Örtchen Von dpa | 26.04.2023, 16:33 Uhr

Schneller, einfacher, spaßiger: Erfindungen können unser Leben besser machen. In der Stadt Genf in dem Land Schweiz treffen sich seit Mittwoch mehr als 800 Erfinderinnen und Erfinder. Beim sogenannten Erfindersalon stellen sie ihre Ideen vor und suchen nach Investoren. Die sollen das nötige Geld besitzen, damit die Erfinderinnen und Erfinder ihre Pläne umzusetzen können. Das tun sie aber nicht einfach so. Sie wollen im Erfolgsfall am Gewinn beteiligt werden.