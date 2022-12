Ein Grund dafür ist: Es arbeiten nicht genügend Menschen im Rettungsdienst. Viele verlassen den Beruf, weil sie gestresst und überarbeitet sind. Auch sind viele von ihnen deswegen krank. Ein anderer Grund für die langen Wartezeiten: Menschen rufen den Rettungsdienst, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht benötigten. Dann fehlt er woanders.



Das sogenannte „Bündnis pro Rettungsdienst“ möchte die Arbeit der Helferinnen und Helfer verbessern. Am Montag erklärte das Bündnis, was sich ändern soll: Mehr Rettungsdienstler sollen ausgebildet werden. Sie sollen nicht mehr so viel arbeiten müssen. Und sie sollen besser verdienen. Das Bündnis hofft, dass so mehr Menschen in dem Beruf arbeiten.