Normalerweise kennt man sie im Trikot des FC Bayern München oder in dem der Nationalmannschaft. Denn Giulia Gwinn ist eine der bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands. Im Moment allerdings steht sie nicht auf dem Platz. Giulia Gwinn hat sich zum zweiten Mal schwer am Knie verletzt. In einem Reha-Zentrum helfen ihr Fachleute, damit sie bald wieder spielen kann. Wir haben mit ihr über Geduld, ihren Rubbel-Kalender und ihren Hund Lui gesprochen.



Fußball ist ein harter Sport. Darf man auch mal weinen, wenn einem so etwas passiert?



Giulia Gwinn: „Definitiv darf man weinen. Nach meiner Verletzung sind bei mir viele Tränen geflossen. Zu wissen, mehrere Monate nicht spielen zu können, hat wehgetan. Weinen darfst du, aber du musst die Tränen irgendwann auch wieder abwischen. Es ist wichtig, das Lächeln schnell wiederzufinden. Mir gelingt das immer gut, wenn ich ein festes Ziel vor Augen habe. Ich war mal ein kleines Mädchen, das diesen großen Traum vom Fußballprofi beim FC Bayern hatte. Ich habe von Titeln und Trophäen geträumt. Daher gebe ich in der Reha alles, um schnellstmöglich wieder auf dem Feld zu stehen und diese Träume weiterzuverfolgen.“



Wer hilft dir, Mut zu fassen?



Giulia Gwinn: „Meine Familie, meine Freunde und alle anderen, die mir nahestehen, haben mich von Anfang an super aufgefangen und unterstützt. Die haben mir alle viel Kraft gegeben. Ich habe mich nie alleine gefühlt. Ich habe von meinen Teamkolleginnen ein Riesenplakat mit der Aufschrift „Wir stehen hinter dir“ geschenkt bekommen. Mit 130 verdeckten Bildern, die ich freirubbeln kann. Ich kratze jeden Tag eins frei und sehe, wer symbolisch hinter mir steht. Das sind Bilder von aktuellen Mitspielerinnen oder früheren Teamkolleginnen aus Freiburger Zeiten. Das Plakat hängt bei mir in der Küche, und nach jeder Reha-Einheit geht es immer direkt zu den Bildern.“



Bist du geduldig oder fällt dir das alles schwer?



Giulia Gwinn: „Ich bin absolut kein geduldiger Mensch. Ich bin zwar durch meinen ersten Kreuzbandriss und das anschließende Reha-Training geduldiger geworden. Aber es fällt mir immer noch sehr schwer, zu akzeptieren, dass es nur langsam vorangeht.“



Wie gehst du mit der Angst um, dich wieder zu verletzten?



Giulia Gwinn: „Angst vor neuen Verletzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht aufkommen. Es dauert noch so viele Monate, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann. Auf diesen Moment fokussiere ich mich. Nach der ersten Verletzung hatte ich zum Beispiel gar keine Angst. Ich hatte volles Vertrauen in meinen Körper. Ich bin danach sogar noch härter in die Zweikämpfe gegangen.“



Wofür hattest du in den letzten Wochen mehr Zeit als vor der Verletzung?



Giulia Gwinn: „Ich habe momentan viel mehr Zeit für meine Familie. In den Reha-Wochen war ich öfter zu Hause als im gesamten letzten Jahr. Das ist ein schönes Gefühl, das mir enorm viel Kraft gibt. Plötzlich habe ich auch freie Wochenenden und kann mir einen Wellness-Trip mit meinen Freunden gönnen. Das tut meinem Kopf gut. Ich kann gut abschalten. Und ich kann endlich unseren Hund Lui mal eine Woche mit zu mir nach München nehmen. Das wollte ich schon immer machen. Das war aufgrund der Auswärtsspiele aber nie möglich. Es ist schön, nach Hause zu kommen und er ist da.“