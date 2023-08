Am Mittwoch erreichte der Hurrikan „Idalia“ die USA. Er traf an der Westküste des Bundesstaates Florida auf Land. Am Tag zuvor hatte er schon im Land Kuba Überflutungen verursacht. Dort handelte es sich noch um einen Tropensturm. Dann nahmen die Windgeschwindigkeiten weiter zu und „Idalia“ entwickelte sich zu einem Hurrikan.



Fachleute stuften den Sturm als extrem gefährlich ein. Viele Menschen wurden dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Auch für andere Bundesstaaten im Südosten der USA gelten Hurrikan-Warnungen.