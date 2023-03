Manche Kinder haben aber kein Pausenbrot dabei. Essen in der Schulmensa können sie sich erst recht nicht leisten: zu teuer.



Der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für Kinder in der Hauptstadt Berlin sagt sogar: „Wir erleben Hunger.“ Manche Kinder gingen ohne Frühstück in die Schule und seien mittags richtig ausgehungert, wenn sie zu der Hilfsorganisation kommen. Die bietet kostenloses Essen an.



Dass es in manchen Familien an gutem und gesundem Essen fehlt, hängt auch mit der Inflation zusammen. Inflation bedeutet, dass die Preise steigen. Zuletzt war das sehr viel auch bei Lebensmitteln.