Steuern in Deutschland Hunde bringen dem Staat Geld ein Von dpa | 13.09.2022, 15:55 Uhr

Wusstest du, dass Hunde dem Staat immer mehr Geld einbringen? Natürlich schleppen sie es nicht einfach im Maul an. Eigentlich kommt das Geld von ihren Besitzern. Denn die zahlen Steuern für ihren Hund. Das Geld geht an die Gemeinden und Städte, in denen die Hunde leben.