Schon seit mehr als 30 Jahren reisen Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt nach Coburg. Zunächst konnten sich die Feiernden sogar über ähnliches Klima wie in dem südamerikanischen Land freuen. Denn am Samstag war es in Coburg ziemlich heiß. Wegen eines Unwetters musste die Feier aber früher als geplant beendet werden. Am Sonntag konnten alle noch mal zeigen, was sie drauf haben.