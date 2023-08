Ein Selfie mit Hubschrauber oder Limousine der Regierung? So eine Gelegenheit hat man nicht jeden Tag. In der deutschen Hauptstadt Berlin war so ein Foto am Wochenende aber kein Problem. Auch mit wichtigen Leuten aus der Politik konnte man sich fotografieren lassen.



Der Grund für die vielen Bilder: Die deutsche Regierung hatte am Samstag und Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Solche Veranstaltungen gibt es immer wieder mal an verschiedenen Orten. Besucherinnen und Besucher können sich so Dinge anschauen, an die man sonst nicht so nah herankommt.



Regierung macht Werbung für sich selbst

Für die Regierung war dies eine gute Gelegenheit, ein bisschen Werbung für sich zu machen. Denn viele Menschen sind momentan unzufrieden mit den regierenden Parteien.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierung arbeiten in Berlin in verschiedenen Gebäuden. Chef der Regierung ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat sein Büro im Kanzleramt. Vor diesem Gebäude stand nun der blaue Hubschrauber der Bundespolizei.



Fallschirmspringer über dem Reichstag

Ein anderes wichtiges Gebäude ist der Reichstag. Dort tagen die Bundestagsabgeordneten, also Politikerinnen und Politiker. Über der berühmten Kuppel des Gebäudes flog am Samstag ein Fallschirmspringer der Bundespolizei mit Deutschland-Fahne. Es ging also längst nicht nur um Politik an diesem Wochenende.



Auch für Kinder gab es verschiedene Angebote. Sie konnten zum Beispiel Modelle basteln, wie sie sich eine lebenswerte Stadt vorstellen. „Mir gefällt es hier sehr“, erzählte der elfjährige Ben. Das galt besonders für die Geschenke zum Mitnehmen, aber auch für Beutel zum Bemalen. Dem fünfjährigen Friedo schmeckte das Essen besonders gut. Außerdem kam die Musik bei ihm gut an. „Es war schön hier zu tanzen.“