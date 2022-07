Außerdem sind Sonnenblumen nützlich! Aus den Kernen lässt sich Öl pressen. Das ist auch der Grund, warum zahlreiche Landwirte die Blumen anbauen. Das milde Sonnenblumenöl wird verwendet zum Braten, Backen, Kochen und auch für Salate.

In den vergangenen Jahren stieg die Anbaufläche von Sonnenblumen in Deutschland stetig an. In diesem Jahr sieht es so aus, als seien noch mehr ausgesät worden. Besonders viele Sonnenblumen wachsen im Bundesland Brandenburg. Dort hat sich die Anbaufläche dieses Jahr fast verdoppelt!

Das hängt auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. In dem Land werden normalerweise sehr viele Sonnenblumen angebaut. Ein Teil des Öls kam bisher auch nach Deutschland. Wegen des Krieges jedoch kann nicht mehr so viel Sonnenblumenöl aus der Ukraine in andere Länder verkauft werden.