Das hat einen einfachen Grund: Die Preise für Brennholz sind gestiegen, seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Damit sind auch die Stämme im Wald wertvoller geworden und ziehen Diebe an. Im Bundesland Hessen etwa hat die Forstbehörde beobachtet, dass besonders in Wäldern nahe der Autobahn gestohlen wird.



Manche Waldbesitzer versuchen, ihr Holz mit Technik zu schützen. Denn bewachen kann man es nicht immer. Dafür werden GPS-Sender in Baumstämme eingesetzt. Wird das Holz bewegt, zeigt ein Signal das an. „Aber das ist ein aufwendiges Verfahren“, räumt ein Fachmann ein. „Da nicht jeder Baumstamm geklaut wird, muss der Sender im Zweifel wieder herausoperiert werden, bevor er an ein Sägewerk geht.“