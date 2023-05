Ochsen Foto: Worapong Charoenpol/Matichon Newspaper Pool/AP/dpa up-down up-down Zeremonie in Thailand Hoffnung auf eine reiche Ernte Von dpa | 17.05.2023, 14:53 Uhr

Ochsen ziehen einen geschmückten Pflug über ein Feld. In die Furchen werden Reiskörner gestreut. Es sind gesegnete Reiskörner, die der Palast verschenkt hat. Reis und Ochsen sind Teil einer königlichen Zeremonie in Thailand. Das Land liegt in Südostasien.