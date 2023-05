So ein Turm muss allerdings auch viel aushalten. Die rotierenden Blätter der Windräder sind schwer, und der Wind kann in den Höhen sehr kräftig sein. Darum wurden die Anlagen bislang selten noch höher gebaut. Doch das könnte sich ändern.



Fachleute sagen: In Zukunft sollen unsere Windkraftanlagen doppelt so hoch werden. So könnten sie noch mehr Strom erzeugen. Weiter oben bläst der Wind meist noch stärker. Das lohnt sich: Ist der Wind doppelt so schnell, ist der Ertrag nicht doppelt so hoch, sondern achtmal so hoch.



Vergangene Woche wurde im Bundesland Brandenburg ein Mast in Betrieb genommen, der den Wind da oben messen soll. Der Mast ist 300 Meter hoch. Mit seiner Hilfe sollen bald Windräder gebaut sind, die so weit in die Höhe ragen wie er.