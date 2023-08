Hanse Sail Hoch oben im Schiff Von dpa | 13.08.2023, 15:44 Uhr | Update vor 7 Min. Segelschiff Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Wie kleine Figuren sehen die Matrosen aus. Von unten kann man sie kaum noch erkennen, so hoch sind sie unterwegs. Die Matrosen sind in die Takelage geklettert. So nennt man die Vorrichtungen aus Seilen und Masten, die bei einem Schiff die Segel tragen.