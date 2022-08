Manche Hobbys sind sehr beliebt, zum Beispiel im Fußballverein spielen. Nur aus Gruppenzwang sollte man sich aber nicht für eine Sportart oder ein Instrument entscheiden. Auch nicht, um andere zu beeindrucken. Das könne in der Freizeit sonst schnell zu Druck und Stress führen, sagt der Experte.

Am besten wählt man also ein Hobby, das einen selbst glücklich macht. Ganz egal, ob es andere Kinder gut finden oder nicht. „Im Idealfall ist die Freizeit die Zeit, in der man etwas tut, weil man es möchte“, sagt der Forscher. „Nicht weil man es muss oder sich dazu verpflichtet fühlt.“