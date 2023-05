Ist es im Sommer knallig heiß, denken viele Menschen an Sonnenschutz. Sie setzen einen Hut auf, schmieren sich mit Sonnencreme ein und nutzen eine Sonnenbrille. Das hilft gegen UV-Strahlung. Diese ist Teil des Sonnenlichts. Wer sich nicht gut gegen UV-Strahlen schützt, kann Sonnenbrand und möglicherweise irgendwann Hautkrebs bekommen.

Doch nicht nur an heißen Tagen ist Sonnenschutz nötig. Ein Hautexperte erklärt: Die Menge an UV-Strahlen hängt vor allem davon ab, wie hoch die Sonne steht. Am höchsten steht sie in den Monaten Mai, Juni und Juli gegen Mittag.

Was hingegen eher nicht wichtig ist: die Temperatur. Auch an kühlen Tagen kann die UV-Strahlung intensiv sein. Deswegen sagt der Wetter- und Klimaexperte Andreas Matzarakis auch: „Wärmeres Klima führt nicht automatisch zu höherer UV-Strahlung.“

Durch den Klimawandel ändern sich also nicht unbedingt die UV-Strahlen. Aber das wärmere Klima führt dazu, dass sich Menschen in Deutschland häufiger draußen aufhalten. Und dadurch sind sie auch häufiger in der Sonne. Dabei gilt: Immer an Kleidung, Creme, Hut und Brille denken.

