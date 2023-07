In anderen Ländern bleibt es dagegen heiß. In Griechenland etwa sei ein Ende der Hitzewelle nicht in Sicht, sagte eine Expertin. Schon seit Tagen leiden die Menschen dort unter sehr hohen Temperaturen. Am Samstag waren auf der Ferieninsel Kreta etwa 44,2 Grad gemessen worden. Auch in Italien, Spanien, Bulgarien und der Türkei rechnen Fachleute mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Die Menschen dort sind dazu aufgerufen, viel Wasser zu trinken und sich auszuruhen.