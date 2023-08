Wetter Hitze ist erstmal vorbei Von dpa | 25.08.2023, 16:17 Uhr | Update vor 1 Std. Wolken Foto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down

Die Menschen im Süden haben es schon erlebt: Unwetter zogen in der Nacht zum Freitag über die Region und richteten dabei viele Schäden an. Mit Gewitter und Regen geht es auch erstmal weiter: Vor allem im Südosten von Deutschland und an der Nordsee kann es auch am Samstag noch Unwetter und Gewitter geben, sagen Wetter-Fachleute.