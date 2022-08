Einen Hut tragen, sich mit einem Fächer kühle Luft zu wedeln, viel trinken und immer wieder in den Schatten setzen. Dazu raten Experten momentan.

Denn an diesem Donnerstag sind die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 39 Grad gestiegen. Es war also super heiß. Die gute Nachricht: Die Hitze hat vorerst ihren Höhepunkt erreicht.

Am Freitag heizt es sich im Süden und Südosten zwar noch mal auf bis zu 35 Grad auf. Ansonsten gibt es in Deutschland aber eine deutliche Abkühlung.

Die Hitze hat vorerst ihren Höhepunkt erreicht. Foto: Bernd Weißbrod Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Norden rechnen die Wetter-Experten eher mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. In anderen Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen noch etwas höher. Es bleibt also noch sommerlich warm.