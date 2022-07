Die Technik ist aber nicht nur in der Medizin nützlich. Sie hilft etwa auch, wertvolle Gegenstände zu durchleuchten. Dafür hat jetzt ein Museum in der Stadt Braunschweig ein besonders modernes Röntgengerät bekommen: Es kann Bilder in 3D erzeugen!

Damit wurde schon der Schädel eines Dinosauriers untersucht. Aber vor allem alte Gemälde und Skulpturen sollen damit geröntgt werden. Und warum? So finden die Fachleute zum Beispiel heraus, was schon mal an einem Gegenstand verändert wurde. Die Bilder helfen ihnen dann auch zu entscheiden, wie der am besten erhalten und repariert werden kann.