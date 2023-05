Jogginghosen-Tag, Iss-dein-Gemüse-auf-Tag, Sprich-wie-ein-Pirat-Tag. Feiertage gibt es zu allen Anlässen. Oft hat sich jemand diese Tage aus Spaß ausgedacht. Einige Feiertage werden aber auch gesetzlich festgelegt. An denen haben die meisten Leute dann frei.

So ein gesetzlicher Feiertag ist morgen, am Donnerstag. Er heißt „Christi Himmelfahrt“. Statt zu arbeiten oder zur Schule zu gehen, kann man ausschlafen und sich mit Freunden treffen. Eigentlich sind solche Feiertage aber zum Gedenken und Erinnern gedacht. „Durch sie werden Schlüsselereignisse als bedeutsam und erinnerungswürdig hervorgehoben“, erklärt eine Sprecherin vom Innenministerium. Bei uns in Deutschland geht es dabei vor allem um Ereignisse, die für den christlichen Glauben eine Rolle spielen: Weihnachten, Ostern, Pfingsten etwa. So ist das auch an Himmelfahrt. Er soll an den Tag erinnern, an dem Jesus laut den Schriften der Bibel zurück in den Himmel hinaufgestiegen ist.

Es gibt auch ein Ereignis aus der jüngeren Geschichte, dem ein Feiertag gewidmet wurde: Am 3. Oktober wird der Tag der Deutschen Einheit und damit die Wiedervereinigung Deutschlands vor 33 Jahren gefeiert. Er ist der einzige Feiertag, der für alle Bundesländer gesetzlich festgesetzt wurde.

Ansonsten entscheiden die Bundesländer selbst, an welchen Tagen die Leute freihaben. Das führt dazu, dass die Feiertage ungleich verteilt sind. Im Süden Deutschlands haben die Leute öfter frei als im Norden. Das liegt auch daran, dass die Katholiken mehr christliche Ereignisse feiern als die Protestanten. So sind Tage wie Fronleichnam oder Allerheiligen nur in den Bundesländern Feiertage, in denen viele Katholiken leben.

Dadurch haben viele Menschen in Bayern an 13 Tagen einen Feiertag. Die Berlinerinnen und Berliner hatten längere Zeit die wenigsten gesetzlichen Feiertage. Dann stimmten die Politikerinnen und Politiker über einen weiteren Feiertag ab: der Internationale Frauentag. Seitdem gibt es für Berlin zehn Feiertage im Jahr.

Wer besonders viel freimachen will, sollte in Augsburg wohnen. Dort gibt es zusätzlich noch das Friedensfest. Dieser Feiertag ist auf die Stadt begrenzt.