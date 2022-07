Menschen aus der Ukraine warten an der Grenze zu Moldau. Viele sind in das kleine Land geflüchtet. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Moldau Hilfe für ein kleines Land Von dpa | 15.07.2022, 14:52 Uhr

„Wir stehen an Eurer Seite“, das sagte die deutsche Politikerin Annalena Baerbock am Freitag zu den Menschen in Moldau. Das kleine Land ist sehr arm. Dennoch hat Moldau viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen seit dort Krieg herrscht. Die Ukraine und Moldau sind Nachbarstaaten.