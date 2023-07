Manche Erkrankungen sind aber versteckter. Dazu zählen die psychischen Krankheiten. Statt psychisch kann man auch seelisch sagen.



Fachleute haben sich angeschaut, wie oft Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren wegen solcher Krankheiten in Kliniken behandelt wurden. Am Donnerstag erklärten sie: Seit einigen Jahren würden es immer mehr. Mädchen seien häufiger behandelt worden als Jungs.



Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen kämen wegen Depressionen. Menschen, die daran leiden, fühlen sich oft traurig und schlapp. Dinge, die sie immer gerne gemacht haben, können nun anstrengend sein. Eine Behandlung in einem speziellen Krankenhaus kann aber helfen.