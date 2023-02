Die verschiedenen Bundesländer in Deutschland geben blinden Menschen für diese Hilfen ein monatliches Geld. Das nennt man auch Blindengeld. Denn die verschiedenen Hilfsmittel sind gar nicht so günstig.



Die Bundesländer in Deutschland zahlen dabei unterschiedlich viel Blindengeld. Bayern und Hessen zum Beispiel zahlen fast 700 Euro pro Monat. Schleswig-Holstein im Norden zahlt nur 300 Euro.



Armbinde Foto: Paul Zinken/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Einige Politikerinnen und Politiker in Schleswig-Holstein wollen den Betrag nun erhöhen. An diesem Donnerstag geht es um das Thema bei einem Treffen von Fachleuten in der Stadt Kiel.