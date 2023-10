Wasser, Lebensmittel, Strom fehlen Hilfe aus Deutschland für Menschen im Gazastreifen Von dpa | 20.10.2023, 13:21 Uhr | Update vor 24 Min. Gaza Foto: Ashraf Amra/AP/dpa up-down up-down

Wasser, Lebensmittel und Strom: All das fehlt vielen Menschen im Gazastreifen. So heißt ein kleines Gebiet am Mittelmeer im Nahen Osten. Die Bevölkerung dort sind die Palästinenser.