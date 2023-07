Reisen Foto: Andrew Medichini/AP/dpa up-down up-down Beliebte Reiseziele Hierbleiben oder in den Süden reisen Von dpa | 17.07.2023, 11:49 Uhr | Update vor 1 Std.

„Heeeeey, ab in den Süden!“ heißt es in einem bekannten Lied. Und das könnte auch das Motto zahlreicher Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland sein. Denn reisten die im vergangenen Jahr ins Ausland, machten sie am liebsten Urlaub in den Ländern Italien und Österreich.