Währenddessen sieht es im Land Brasilien in Südamerika ganz anders aus. Dort ist es richtig heiß. Das Thermometer zeigte am Mittwoch in der Stadt Rio de Janeiro etwa Temperaturen von 30 Grad Celsius an. Die Menschen dort empfinden die Hitze allerdings als deutlich heftiger. Wegen der Luftfeuchtigkeit und der Winde fühlt es sich eher nach 50 Grad an.



Zum Glück haben gerade in Brasilien viele Menschen Ferien und können Zeit am Strand verbringen. Denn mit einem Bad im Meer lässt sich die Hitze schon besser ertragen.