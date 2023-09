Treffen in Russland Herrscher schauen sich Raketen an Von dpa | 13.09.2023, 15:43 Uhr | Update vor 1 Std. Kim Jong Un Foto: Uncredited/Press Office of the Primorsky Krai Region Administration/AP/dpa up-down up-down

Oft reisen Staatschefs mit dem Flugzeug in andere Länder. Kim Jong Un macht es anders. Der Herrscher im Land Nordkorea in Asien reist wenig. Wenn, dann nutzt er meist seinen eigenen Zug. Am Mittwoch kam er damit nach Russland.