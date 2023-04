Ein roter Fleck in der Nordsee, das ist die kleine Insel Helgoland. Denn sie besteht aus Buntsandstein. Das sind verschiedene Arten von Gesteinen, die normalerweise tief unter der Erde versteckt ist. Vor sehr langer Zeit aber wurde der Buntsandstein an dieser Stelle in der Nordsee an die Oberfläche gedrückt. „Über die vielen Jahre wird der Stein zwar durch das Wasser abgeschliffen, so hat er auch die Struktur bekommen. Aber das hält schon ordentlich“ sagt ein Experte. Mit dem Buntsandstein würden schließlich auch Häuser gebaut werden.

Die Insel ist außerdem bekannt für ihre einzigartige Brutstätte: den Lummenfelsen. Dort nistet die Trottellumme. Der Vogel erinnert mit seinem schwarzen Rückengefieder und weißen Körper an einen kleinen Pinguin. Spektakulär ist der sogenannte Lummensprung im Sommer: Dann springen die jungen Trottellummen hoch vom Felsen ins Wasser, obwohl sie noch nicht fliegen können. Unten werden die Küken von ihren Eltern betreut und gefüttert.