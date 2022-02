Vor 70 Jahren wurde auf der Insel Helgoland eine kleine Feier veranstaltet. FOTO: Jochen Blume Schleswig-Holstein Helgoland ist seit 70 Jahren wieder deutsch Von dpa | 27.02.2022, 16:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer nach Helgoland reisen möchte, braucht ein Schiff oder ein Flugzeug. Die Insel liegt weit vor der Küste entfernt in der Nordsee. Was aber nicht nötig ist für einen Besuch: ein Reisepass. Denn Helgoland gehört zu Deutschland. Doch das war nicht immer so.