Rettungseinsätze Helfer üben Lawinen-Rettung Von dpa | 22.01.2023, 15:33 Uhr

Deutschland, Polen, Slowakei: In vielen Ländern Europas hat es am Wochenende kräftig geschneit. Auch in Österreich und der Schweiz fielen Flocken vom Himmel. Was die einen freut, bereitet den anderen Sorgen. In Teilen der Alpen etwa stieg die Gefahr von Lawinen.