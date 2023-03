Helene Fischer Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Sängerin an Rippen verletzt Helene Fischer verschiebt Konzerte Von dpa | 21.03.2023, 11:23 Uhr

Bei ihren Konzerten hängt sie schon mal kopfüber an Seilen in der Luft. Die Sängerin Helene Fischer ist bekannt für ihre spektakulären Auftritte. Doch nun hat sich der Schlager-Star bei einer Probe an den Rippen verletzt. Und das ausgerechnet kurz vor ihrer großen Tour!