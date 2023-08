Tour geht weiter Helene Fischer schwingt wieder Von dpa | 27.08.2023, 12:23 Uhr | Update vor 2 Std. Helene Fischer Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

Wochenlang hatten ihre Fans auf diesen Moment gewartet, nun ist es so weit: Helene Fischer steht wieder auf der Bühne. Im Juni hatte sich die Sängerin bei einem Konzert im Gesicht verletzt. Darauf folgte eine Pause. Nun setzt sie ihre Tour mit insgesamt 71 Konzerten fort. Am Freitag in der Stadt Köln rief Helene Fischer ihren Fans von der Bühne aus zu: „Wie ihr seht: Mir geht es fantastisch.“