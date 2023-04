71 weitere Konzerte sind in anderen Großstädten in Deutschland geplant, aber auch in den Ländern Österreich und Schweiz. Darin wird Helene Fischer Lieder von ihrem aktuellen Album mit dem Titel „Rausch“ singen. Aber auch altbekannte Klassiker wie „Atemlos durch die Nacht“ oder „Phänomen“ möchte die 38-Jährige für ihre Fans spielen. Zuvor hatte die Sängerin eine jahrelange Pause eingelegt. Ihre Fans freuen sich umso mehr, dass Helene Fischer nun endlich wieder auf der Bühne steht.