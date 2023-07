Das Thermometer steht an einem der heißesten Orte der Welt: dem Death Valley im Land USA. Übersetzt heißt das: Tal des Todes. Doch selbst an diesem Ort sind 54 Grad extrem. Auch andere Orte im Südwesten der USA leiden gerade unter einer starken Hitze. Temperaturen weit über 40 Grad wurden dort am Wochenende gemessen.



Fachleute sagen: So extremes Wetter hat mit dem Klimawandel zu tun. Von solchem Wetter sind auch andere Teile der USA betroffen. Während es im Südwesten besonders heiß ist, regnet es im Nordosten gerade sehr. Das hat schon zu schweren Überschwemmungen geführt.