Glocken werden in der Regel aus Metallmischungen hergestellt. In diesem Fall war es Bronze. Um die 1000 Grad Celsius sind nötig, damit Bronze schmilzt! Dieses flüssige Material gossen die Handwerker dann vorsichtig in eine Form. Ob die neue Kirchenglocke aus Apolda gelungen ist und schön klingt, zeigt sich aber erst später. Denn bis die Bronze ausgekühlt ist, dauert es ungefähr eine Woche.