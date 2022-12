Manche Menschen fragen nicht nur. Sie schenken sich auch Ringe als Zeichen. So einen Plan hatte auch ein Mann in der Stadt Lübeck in Norddeutschland. Heiligabend wollte er seinen Heiratsantrag machen. Das hätte aber beinahe nicht geklappt. Denn unterwegs war ihm das Päckchen mit den Ringen unbemerkt heruntergefallen.



Eine Frau fand es und wollte es erst wegwerfen. Zum Glück war sie aber neugierig: Sie öffnete den Karton und entdeckte die Ringe. Sofort rief sie die Polizei an. Dort hatte sich kurz zuvor schon der Mann gemeldet, der den Schmuck verloren hatte. Er konnte die Ringe bei der Finderin abholen und abends doch noch fragen: „Willst du mich heiraten?“