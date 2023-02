Jetzt wurde das Gebäude mit einem Preis in einem Architektur-Wettbewerb ausgezeichnet. Architektur ist der Fachbegriff dafür, Bauwerke zu gestalten und zu planen.



Über den Preis freute sich der Künstler Kdu dos Anjos sehr. Er gehört zu einer Gruppe von Architekten, die das Haus entworfen haben. Auf Instagram schrieb er: „Ich schwöre, ich bin in Tränen aufgelöst, ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll.“ Er versprach außerdem, eine Party in dem Armenviertel zu schmeißen.