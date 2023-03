Streik in Paris Foto: Alain Jocard/AFP/dpa up-down up-down Protest gegen Regierung Haufenweise Müll in Paris Von dpa | 14.03.2023, 15:40 Uhr

Paris lockt jedes Jahr Millionen Menschen aus aller Welt an. Sie wollen in der Hauptstadt Frankreichs zum Beispiel den Eiffelturm sehen und durch die Straßen schlendern. In den vergangenen Tagen war das aber oft kein Vergnügen: Zum Teil versperren riesige Müllberge die Wege.